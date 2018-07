Zürich (SID) - Im August gab Martina Hingis ihr Comeback im Doppel. Nun soll sie zusammen mit ihrer Mutter Melanie Molitorova ihren Ehemann Thibault Hutin geschlagen haben. Allerdings nicht auf dem Tennisplatz, sondern bei einem privaten Streit zuhause im schweizerischen Feusisberg.

Nach Informationen der Neuen Züricher Zeitung bestätigte die Kantonspolizei Schwyz einen Hilferuf Hutins und tätliche Auseinandersetzungen. Hutin gab an, er sei von Hingis und ihrer Mutter geschlagen und gekratzt worden. Am Ende habe ihm Mario Widmer, Lebenspartner von Molitor und Hingis-Manager, einen DVD-Player über den Kopf gezogen. Außerdem habe man ihm Pass und Kreditkarte entwendet, die er nur mit Mühe wieder zurückerhalten habe. Strafanzeige habe Hutin noch nicht gestellt.

Hingis, die am Montag 33 Jahre alt wird, hatte im Sommer vor Medien erklärt, sie habe den Noch-Ehemann betrogen. Zuvor hatte der sechs Jahre jüngere französische Springreiter Hutin erzählt, er habe Hingis in New York kurz nach der Hochzeit im Dezember 2010 überraschen wollen und sei deshalb einen Tag früher angereist. Die Überraschung sei gelungen, sie wäre nicht allein im Hotelzimmer gewesen. Mittlerweile ist der spanische Sportmanager David Tosas Ros der neue Mann im Leben von Hingis.

Hutin gab bei der Polizei an, er habe zuletzt eine SMS erhalten mit der Drohung, dass man ihm Russen auf den Hals schicken wolle. Vergangenen Freitag habe sich jemand an seinem Auto in der Garage der gemeinsamen Wohnung zu schaffen gemacht. "Weil außer mir nur Martina einen Schlüssel hat, gibt es für mich nur eine mögliche Täterin", sagt Hutin.

Hingis, die sich zu den Vorwürfen ebenso wie ihre Mutter nicht äußerte, war nach sechsjähriger Abstinenz beim Turnier in Carlsbad/Kalifornien im Doppel angetreten und mit ihrer Partnerin Daniela Hantuchova (Slowakei) in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Weltranglistenerste Serena Williams hatte wenig später erklärt, sie hoffe auf ein Hingis-Comeback auch im Einzel.