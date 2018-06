New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die fünf Vetomächte im Sicherheitsrat zu einer gemeinsamen Haltung zum Bürgerkrieg in Syrien gedrängt. Nach Angaben von Diplomaten traf Ban die Außenminister der USA, Russlands, Chinas, Frankreichs und Großbritanniens am Mittwoch zu Gesprächen am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Der Generalsekretär beklagt immer wieder die "beschämende Blockade" des Sicherheitsrats in dem seit Frühjahr 2011 andauernden Konflikt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.