Damaskus (AFP) - (AFP) Chemiewaffenexperten der Vereinten Nationen sind am Mittwoch nach Syrien zurückgekehrt, um den Einsatz der international geächteten Waffen im Bürgerkrieg zu untersuchen. Die Expertengruppe unter der Führung des Schweden Ake Sellström fuhr nach ihrer Landung auf dem Flughafen der libanesischen Hauptstadt Beirut auf dem Landweg in das Nachbarland, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP am Grenzübergang Masnaa berichtete. Kurz darauf trafen sie in der syrischen Hauptstadt ein.

