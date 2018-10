Los Angeles (AFP) - (AFP) Gut vier Jahre nach dem Tod von Popstar Michael Jackson ist der Prozess um eine millionenschwere Entschädigung seiner Kinder und seiner Mutter in die Schlussphase gegangen. In seinem Schlussplädoyer forderte der Anwalt des Jackson-Clans, Brian Panish, am Dienstag (Ortszeit) in Los Angeles, die Organisatoren von Jacksons geplanter Comeback-Tour "This is it" müssten den drei Kindern des Sängers jeweils 85 Millionen Dollar (63 Millionen Euro) und seiner Mutter Katherine 35 Millionen Dollar als so genannte nicht-wirtschaftliche Entschädigung zahlen.

