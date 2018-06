Torrance (dpa) - Der japanische Autobauer Toyota beordert in Nordamerika annähernd 700 000 Minivans in die Werkstätten. Der Schaltknauf beim Automatikgetriebe des Modells Sienna macht Probleme. Er kann aus der "Park"-Position springen, ohne dass wie vorgesehen das Bremspedal getreten wird. Der Wagen könne dadurch wegrollen, warnte Toyota. In den USA betrifft der Rückruf 615 000 Sienna der Modelljahre 2004 und 2005 sowie 2007 bis 2009. In Kanada sind es gut 56 000 Wagen.

