Heppenheim (dpa) - Gleich an zwei Tagen hintereinander ist ein IC ohne den vorgesehenen Halt an der südhessischen Kleinstadt Heppenheim vorbeigefahren. "Es war menschliches Versagen. Die Kollegen haben den Fahrplan nicht beachtet", bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn einen Bericht des "Darmstädter Echo". Das sei höchst ärgerlich, komme aber nur in Einzelfällen vor. In Wolfsburg hatte vor zwei Jahren innerhalb weniger Monate dreimal ein ICE nicht gestoppt.

