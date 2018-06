Bremen (AFP) Durch den Austritt ätzender Dämpfe in einer Bremer Post-Filiale sind am Donnerstag 34 Menschen leicht verletzt worden. Die Betroffenen hielten sich in der Post-Filiale selbst und in einer angrenzenden Schule aufgehalten und erlitten Reizungen der Augen und Atemwege, wie die Feuerwehr in der Hansestadt mitteilte.

