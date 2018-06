Berlin (AFP) - (AFP) Die Grünen-Wirtschaftsexpertin Kerstin Andreae hat ihre Bewerbung um den Fraktionsvorsitz der Grünen angekündigt. Sie wolle "verlorenes Vertrauen" zurückgewinnen, schrieb die bisherige stellvertretende Fraktionschefin am Donnerstag in einem Brief an ihre Fraktionskollegen. Sie wolle "neue Brücken zur Wirtschaft und in die Gesellschaft schlagen", schrieb die aus Baden-Württemberg stammende Politikerin, die dem Realo-Flügel der Partei zugerechnet wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.