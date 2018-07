Lima (dpa) - Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat den Süden Perus erschüttert. Das Zentrum lag nach Angaben der peruanischen Erdbebenwarte IGP in 30 Kilometern Tiefe rund 80 Kilometer vor der Küste. Acht Menschen wurden leicht verletzt, wie die Nachrichtenagentur Andina berichtet. Laut peruanischer Marine bestand keine Tsunamigefahr. In der 450 Kilometer entfernten Stadt Arequipa rannten viele Menschen auf die Straße. Mehrere Gebäude in der Region, unter ihnen mindestens drei Schulen, wurden beschädigt.

