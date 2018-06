Berlin (dpa) - Angesichts wachsender Lücken im Netz der Hausärzte in Deutschland wollen die Mediziner eine abgesicherte Versorgung in einem Koalitionsvertrag festgeschrieben sehen. "Was wir jetzt brauchen, ist eine nationale Strategie", sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, am Rande des 36. Deutschen Hausärztetags in Berlin. Ins Programm der nächsten Regierung aufgenommen werden müssten der Ausbau der Allgemeinmedizin an Universitäten und die Förderung der Weiterbildung. Deutschland habe längst nicht mehr das beste Gesundheitssystem der Welt, mahnt er.

