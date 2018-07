Köln (SID) - Zweites Spiel, zweiter Sieg: Titelverteidiger HSV Hamburg bleibt in der Handball-Champions-League weiter auf Kurs. Das Team von Trainer Martin Schwalb siegte am Donnerstag gegen RK Velenje aus Slowenien 41:32 (21:13) und führt die Gruppe D nach zwei Spieltagen vor der SG Flensburg-Handewitt an (beide vier Punkte).

Der HSV, in der Bundesliga nur Tabellenneunter, startete konzentriert und führte bereits zur Halbzeit deutlich. Durchgang zwei begann ausgeglichen, die Slowenen brachten den HSV trotz einer kurzen Drangphase aber nie ernsthaft in Verlegenheit. Für Hamburg erzielte Zarko Markovic sieben Tore. Für Velenje trafen Niko Medved und Klemen Cehte je sechs Mal.

In der Gruppe A mit EHF-Cup-Sieger Rhein Neckar Löwen siegte HC Motor Saporoschje knapp gegen HC Croatia Zagreb mit 31:30 (18:15). Die Löwen treten am Sonntag beim ungarischen Vertreter MKB Veszprem an (17.00 Uhr).