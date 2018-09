Fulda (dpa) - Die Deutsche Bischofskonferenz will heute bei ihrer Herbstvollversammlung in Fulda über die Stellung der Frau in der katholischen Kirche sprechen. Vorgestellt werden soll eine Dokumentation des Studientags der diesjährigen Frühjahrsvollversammlung in Trier.

Reformgruppen fordern, Frauen den Zugang zu verantwortungsvolleren Positionen zu gewähren. Die Laienorganisation "Wir sind Kirche" wirft der katholischen Kirche vor, Frauen zu diskriminieren, weil sie nicht zu Weiheämtern zugelassen werden. Rückenwind bekommt sie vom Mainzer Bischof Kardinal Karl Lehmann. Seiner Ansicht nach sollten mehr Aufgaben an Frauen vergeben werden.

