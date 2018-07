New York (dpa) - Die fünf Veto-Mächte im UN-Sicherheitsrat haben sich auf einen ersten vorläufigen Text für eine neue Syrien-Resolution geeinigt. Das berichten westliche Diplomaten. Möglicherweise könnte bereits an diesem Freitag über das Dokument abgestimmt werden, hieß es in New York. Der Inhalt des Texts sei eng an den zwischen Russland und den USA in Genf vereinbarten Abrüstungsplan für Syrien angelehnt. Dagegen meldeten russische Agenturen unter Berufung auf die russische Delegation, es habe bislang keine Einigung in New York gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.