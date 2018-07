Havanna (AFP) - (AFP) In Kuba können weitere 18 Berufe auf selbstständiger Basis ausgeübt werden. Eine am Donnerstag von der Regierung veröffentlichte Liste führt unter anderem Tätigkeiten wie Makler, Agrar-Großhändler und Verkäufer von Telefonmaterial auf. Damit steigt die Zahl solcher Berufe auf 201. Mehr als 463.000 "cuentapropistas" (auf eigene Rechnung Schaffende) gibt es inzwischen in Kuba, dazu kommen rund 157.000 vom Staat unabhängige Landwirte.

