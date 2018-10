Düsseldorf (dpa) - Vier Monate nach dem Tod des Künstlers Gotthard Graubner erinnern zwei Museen in Düsseldorf an den Farbenmeister.

Das Museum Kunstpalast zeigt bis 19. Januar 2014 zwölf Gemälde und rund 40 Arbeiten auf Papier, die zwischen 1956 und 2002 entstanden und Teil der Museumssammlung sind.

Fast zeitgleich und nicht weit entfernt präsentiert die zur Kunstakademie gehörende Akademie-Galerie zwölf neuere Gemälde und 15 Papierarbeiten, die fast alle aus dem Nachlass des Künstlers stammen (bis 26. Februar 2014).

Großformatige Farbflächen, sogenannte "Farbraumkörper" und "Kissenbilder" sind kennzeichnend für das Werk Graubners, der am 24. Mai im Alter von 82 Jahren in Neuss gestorben war. Werke von ihm hängen auch im Reichstag und im Schloss Bellevue in Berlin.

