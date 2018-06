Frankfurt/Main (dpa) - An seinem Sarg verneigten sich Bundespräsident Joachim Gauck wie auch Thomas Gottschalk. Zahlreiche Weggefährten, Prominente und Politiker haben Abschied von Marcel Reich-Ranicki genommen. Die Redner erinnerten in der Trauerfeier auf dem Frankfurter Hauptfriedhof an das Lebenswerk des Literaturkritikers. Reich-Ranicki war vergangene Woche im Alter von 93 Jahren gestorben.

