Köln (SID) - Im Viertelfinale des mit 2.369.000 Dollar dotierten WTA-Turniers in Tokio trifft Angelique Kerber auf Agnieszka Radwanska aus Polen. Die an Nummer fünf gesetzte Kielerin hatte zuvor die ehemalige Weltranglistenerste Ana Ivanovic aus Serbien in zwei Sätzen besiegt.

Zum Abschluss des fünften Spieltags in der italienischen Serie A gastiert der AC Florenz ab 20.45 Uhr bei Inter Mailand. Der Klub aus der Toskana muss dabei auf den deutschen Nationalstürmer Mario Gomez verzichten, der weiter an einem Innenbandteilabriss laboriert.