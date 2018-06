New York (AFP) Die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai wird in diesem Jahr von der Clinton-Stiftung für ihren Kampf für die Ausbildung von Mädchen ausgezeichnet. Dies teilte die Stiftung des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton am Mittwochabend (Ortszeit) bei einer Zeremonie in New York mit. Die 16-jährige Malala war mit einem Blog für den britischen Rundfunksender BBC zu Bekanntheit gelangt, in dem sie ihr Leben unter den radikalislamischen Taliban beschrieb.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.