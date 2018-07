Tokio (dpa) - Der Betreiber des havarierten AKW Fukushima will trotz der andauernden Katastrophe wieder Atomstrom produzieren. Das finanziell angeschlagene Unternehmen Tepco beantragte bei der Atomaufsichtsbehörde das Wiederanfahren von zwei der sieben Reaktoren im weltgrößten Kernkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa in der Provinz Niigata. Es ist das erste Mal seit Beginn der Katastrophe in Fukushima, dass Tepco einen solchen Antrag stellte. Derzeit sind sämtliche der 50 Atomreaktoren in Japan zu Sicherheitsüberprüfungen abgeschaltet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.