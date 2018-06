Berlin (AFP) Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) dringt darauf, dem Klimaschutz bei den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen einen hohen Stellenwert einzuräumen. "Ich gehe davon aus, dass der Klimaschutz bei der anstehenden Regierungsbildung eine wichtige Rolle spielt und dass wir im neuen Koalitionsvertrag ein Kapitel verankern werden, in dem wir auf die wesentlichen Herausforderungen eingehen", sagte Altmaier am Freitag in Berlin bei einer Pressekonferenz anlässlich der Veröffentlichung des neuen Sachstandsberichts des Weltklimarats.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.