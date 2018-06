New York (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat die Einigung der USA und Russlands im Umgang mit den syrischen Chemiewaffen begrüßt. Westerwelle erklärte am Donnerstag in New York, der Entwurf für eine UN-Resolution sei ein "Schritt in die richtige Richtung". Die Einigung lasse auf einen rechtlich verbindlichen Rahmen hoffen, der Syriens Führung "klare Vorgaben" mache und einen "präzisen Zeitplan" für die Beseitigung der Chemiewaffen vorgebe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.