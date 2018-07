Berlin (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück strebt keine Ämter mehr in seiner Partei oder in der Fraktion an. Das teilte Steinbrück nach Angaben aus Parteikreisen am Freitagabend auf der Sitzung des SPD-Parteikonvents in Berlin mit. Die Übernahme eines Regierungsamts in einem Kabinett unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Steinbrück bereits zuvor ausgeschlossen.

