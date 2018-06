Paris (AFP) - (AFP) Mit nacktem Oberkörper hat rund ein Dutzend Frauen der Feministinnen-Gruppe Femen auf einem Ausflugsschiff in Paris gegen die Inhaftierung von Greenpeace-Aktivisten in Russland protestiert. Die mit Miniröcken und schwarzen Strümpfen bekleideten Feministinnen zogen am Freitag an Bord des Schiffs auf der Seine ihre Oberteile aus - inmitten der verblüfften Touristen, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

