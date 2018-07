Paris (AFP) Bei einer Explosion auf einer Baustelle in der Pariser Innenstadt ist am Freitag mindestens ein Arbeiter ums Leben gekommen. Drei Arbeiter wurden verletzt, ein weiterer zunächst vermisst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach waren die Arbeiter mit der Instandsetzung eines Öltanks im Keller eines Hauses beschäftigt, als es zu der Explosion kam.

