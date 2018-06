London (SID) - Der Teammanager-Rekord des großen Sir Alex Ferguson in der englischen Premier League könnte in Gefahr geraten. Arsenal-Boss Stan Kroenke will seinen Erfolgscoach Arsene Wenger noch lange an den Klub binden. "Das ist richtig. Ich habe nur ihn im Kopf. Er macht einen großartigen Job. Arsene weiß, wie wir fühlen", sagte Kroenke der Daily Telegraph.

Der aktuelle Drei-Jahres-Vertrag des 63-jährigen Wenger, der seit 17 Jahren die sportlichen Geschicke der Mannschaft um das deutsche Nationalmannschafts-Trio Mesut Özil, Lukas Podolski und Per Mertesacker leitet, läuft zum Saisonende aus.

Wenger hatte bei den Arsenal-Fans vor der Saison wegen seiner Transferpolitik lange in der Kritik gestanden, weil er zunächst lediglich den jungen Franzosen Yaya Sanogo als Neuzugang präsentieren konnte. Durch den Wechsel von Özil von Real Madrid zu den Londonern jedoch kippte die Stimmung. In der noch jungen Saison führen die Gunners die Liga an.

Um Ferguson einzuholen, müsste Wenger allerdings noch weitere neun Jahre im Amt bleiben. Ferguson hatte es bei Manchester United auf fast 27 Jahre gebracht. Er war nach der vergangenen Saison zurückgetreten.