Berlin (SID) - Eurosport wird auch weiterhin die Spiele der deutschen Mannschaften in der Champions League der Frauen übertragen. Der Fernsehsender sicherte sich in der kommenden Saison die exklusiven weltweiten Rechte der Heimspiele von Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam. Der Vertrag sieht auch die Übertragung von ausgewählten Auswärtsspielen sowie Begegnungen anderer Teams vor. Eurosport überträgt die Spiele der Champions League seit 2011 und strahlt in dieser Saison Top-Spiele der Frauen-Bundesliga ebenfalls seit dieser Saison live aus.