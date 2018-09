München (dpa) - Der 1. FC Köln ist neuer Tabellenführer in der 2. Fußball-Bundesliga. Drei Tage nach dem überraschenden Pokalerfolg in Mainz gewann der Zweitligist am Freitag auch beim VfR Aalen mit 1:0 (1:0) und bleibt damit als einziges Team im Unterhaus ungeschlagen.

Erzgebirge Aue beendete zum Auftakt des 9. Spieltages mit dem 3:0 (2:0) gegen den Karlsruher SC seine Durststrecke. Auch Energie Cottbus konnte beim 4:2 (2:0) gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld endlich wieder jubeln.

2. Bundesliga