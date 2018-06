London (SID) - Vorlagen-König Mesut Özil hat neue Ziele. Der deutsche Fußball-Nationalspieler will für seinen neuen Klub FC Arsenal künftig nicht nur weiter Treffer auflegen, sondern vor allem selber häufiger treffen. "Ich will mich ja nicht selbst loben, aber meine Statistiken sind gut. Ich möchte aber gerne mehr Tore machen", sagte der 50-Millionen-Euro-Zugang der "Gunners". In seinen bislang zwei Spielen für Arsenal in der englischen Premier League bereitete der Star der Mannschaft bereits vier Treffer des aktuellen Tabellenführers vor.

Vor seinem Wechsel nach London hatte Mesut Özil in seinen drei Jahren bei Real Madrid vor allem durch seine Vorlagen geglänzt. In Liga, Pokal und Champions League legte der 24-Jährige insgesamt 81 Treffer auf, 27 erzielte er selbst. Sein kongenialer Partner Cristiano Ronaldo hatte sich deshalb lautstark beschwert, dass sich die "Königlichen" von ihrem brillianten Techniker getrennt hatten. Aus gutem Grund. 27 Ronaldo-Treffer entsprangen der Vorarbeit seines deutschen Mitspielers.