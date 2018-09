Mumbai (AFP) - (AFP) Nach dem Einsturz eines fünfstöckigen Gebäudes in der westindischen Metropole Mumbai werden dutzende Menschen vermisst. Etwa 20 bis 24 Anwohner werden unter den Trümmern vermutet, wie die Polizei erklärte. Das Unglück ereignete sich in der Nacht zum Freitag. Anwohnern zufolge lebten 40 bis 60 Menschen in dem Haus, das sich in öffentlichem Besitz befindet. Sieben Menschen wurden nach Angaben eines Vertreters der Stadtverwaltung lebend gerettet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.