Tokio (AFP) - (AFP) Der Betreiber des japanischen Katastrophen-Reaktors Fukushima will ein anderes Atomkraftwerk wieder hochfahren. Tepco beantragte am Freitag bei den Regulierungsbehörden, zwei von sieben Reaktoren in seiner Anlage Kashiwazaki Kariwa wieder in Betrieb nehmen zu dürfen, wie das Unternehmen in Tokio mitteilte. Derzeit sind alle Tepco-Kernkraftwerke vom Netz, was neben Abschaltungen weiterer Akw mit dazu beitrug, dass der Strompreis für die Japaner stieg.

