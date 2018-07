Paris (dpa) - Nach Monaten der Rezession hat Frankreichs Wirtschaft im zweiten Quartal ein spürbares Wachstum erzielen können. Von April bis Juni stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,5 Prozent.

Das teilte die französische Statistikbehörde Insee in Paris mit. Für das erste Quartal wurde die Zahl leicht nach oben korrigiert. Statt der bisher angenommenen 0,2 Prozent sank das BIP in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone nur um 0,1 Prozent. Auch im letzten Quartal 2012 war die Wirtschaftsleistung gesunken. Ökonomen sprechen von einer Rezession, wenn eine Volkswirtschaft in zwei Quartalen in Folge schrumpft.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal laut Insee um 0,4 Prozent. Bisherige Schätzungen waren von 0,3 Prozent ausgegangen. Die Statistiker führen das Wachstum überwiegend auf die Binnennachfrage zurück, während der Außenhandel stagnierte.