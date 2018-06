Phnom Penh (dpa) - Ein Hamburger muss in Kambodscha nach Medienberichten wegen Kindesmissbrauchs sieben Jahre ins Gefängnis. Der 69-Jährige soll zwei 13 Jahre alte Jungen sexuell missbraucht haben, berichtete die Lokalpresse. Er sei bei einem Fluchtversuch im April festgenommen worden. Nach Angaben des Kinderhilfswerks "Action Pour Les Enfants" vergriff sich der Mann an der Touristenmeile in der Hauptstadt Phnom Penh an den Jungen. Sie hätten ihn dort angebettelt. Er zahlte ihnen ein paar Dollar. Das Gericht habe ihn auch zu Schadenersatz in Höhe von gut 1000 Dollar an die Opfer verurteilt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.