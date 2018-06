Mannheim (dpa) - Bosse hat für Niedersachsen den "Bundesvision Song Contest" gewonnen. Der Braunschweiger überzeugte die Zuschauer in Mannheim und vor den Bildschirmen mit dem Gute-Laune-Song "So oder so". In Stefan Raabs Show traten zum neunten Mal Acts aus allen 16 Bundesländern gegeneinander an. Den zweiten und dritten Platz belegten Johannes Oerding für Hamburg und MC Fitti für Berlin. Vergangenes Jahr hatten Xavier Naidoo und der Rapper Kool Savas mit dem Projet Xavas gesiegt.

