Dubrovnik (dpa) - In der kommenden Formel-1-Saison soll die Rekordzahl von 22 Rennen ausgetragen werden. Dies geht aus dem am Freitag vom Weltrat des Internationalen Automobilverbandes vorgestellten provisorischen Kalender für 2014 hervor.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass noch zwei Stationen gestrichen werden. Denn Formel-1-Chefvermarkter Bernie Ecclestone hatte noch Mitte Juli mehr als 20 Grand Prix ausgeschlossen. "Wir werden 20 Rennen fahren, nicht mehr", sagte der 82-Jährige damals.

Als vorläufige Kandidaten stehen im Kalender am 27. April Südkorea, Debütant New Jersey am 1. Juni und Mexiko am 16. November. Vor allem die drei aufeinanderfolgenden Rennen in Monte Carlo Ende Mai, Anfang Juni in New Jersey und am 8. Juni in Kanada dürften die Teams aber vor riesige logistische Probleme stellen.

Der Große Preis von Deutschland ist für den 20. Juli am Hockenheimring vorgesehen. Der im Olympia-Ort Sotschi geplante Grand Prix von Russland soll am 5. Oktober über die Bühne gehen. Die Saison soll wieder in Australien am 16. März eingeläutet werden. Als letztes Rennen der Saison 2014 steht Brasilien im Kalender.

FIA-Mitteilung