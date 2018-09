Sinkende Energiepreise: Inflation weiter auf dem Rückzug

Wiesbaden (dpa) - Das gab es in Deutschland schon lange nicht mehr: Energie ist billiger als vor einem Jahr, besonders die Kraftstoffpreise purzeln. Das dämpft die Inflation, die trotz der nach wie vor kräftig steigenden Nahrungsmittelpreise im September erneut zurückgegangen ist. Die jährliche Teuerung sank überraschend von 1,5 Prozent im August auf 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag nach vorläufigen Berechnungen in Wiesbaden mitteilte. Im Juli hatte die Inflationsrate noch bei 1,9 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat änderte sich das Preisniveau im September nicht.

Nike erreicht Gewinnsprung - mehr hochwertige Sportartikel verkauft

Beaverton (dpa) - Die Geschäfte des Sportartikel-Konzerns Nike laufen blendend. Grund ist, dass die Kunden des Adidas-Erzrivalen von Juni bis August vermehrt zu hochwertigen Produkten griffen. Nike konnte es sich sogar leisten, seine Preisnachlässe zurückzufahren. Das sorgte im ersten Geschäftsquartal für einen Gewinnsprung von 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf unter dem Strich 780 Millionen Dollar (577 Mio Euro). Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf annähernd 7,0 Milliarden Dollar. Vor allem Schuhe verkauften sich besser. Kleidung und Sportgeräte standen dem aber kaum nach.

Frankreichs Wirtschaft wächst wieder

Paris (dpa) - Nach Monaten der Rezession hat Frankreichs Wirtschaft im zweiten Quartal ein spürbares Wachstum erzielen können. Von April bis Juni stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,5 Prozent. Das teilte die französische Statistikbehörde Insee am Freitag in Paris mit. Für das erste Quartal wurde die Zahl leicht nach oben korrigiert. Statt der bisher angenommenen 0,2 Prozent sank das BIP in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone nur um 0,1 Prozent. Auch im letzten Quartal 2012 war die Wirtschaftsleistung gesunken.

Arbeitgeber sagen fünfte Tarifrunde im NRW-Einzelhandel ab

Düsseldorf (dpa) - Im seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt im nordrhein-westfälischen Einzelhandel ist die fünfte Tarifrunde geplatzt. Die NRW-Arbeitgeber erschienen nicht zu den für Freitagvormittag vereinbarten Gesprächen. Als Grund nannten sie die massiven Streiks am Verhandlungstag. "Die Personalleiter der Unternehmen als Mitglieder unserer Tarifkommission werden an Streiktagen in den Betrieben gebraucht und können dann nicht am Verhandlungstisch sitzen", sagte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Ulrich Köster. Die Gewerkschaft Verdi sprach von einem Affront.

Arbeitsmarktforscher: Auch 2014 kein neuer Job-Boom

Nürnberg (dpa) - Arbeitsmarktforscher sehen auch für das Jahr 2014 keine Anzeichen für einen neuen Job-Boom in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit werde im kommenden Jahr allenfalls leicht sinken, geht aus der am Freitag veröffentlichten Jahresprognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Konjunkturforschung (IAB) hervor. Für 2014 rechnet die Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit durchschnittlich 2,901 Millionen Erwerbslosen. Das wären lediglich 37 000 Jobsucher weniger als im Jahresschnitt 2013. Trotzdem erwarten die Wissenschaftler 2014 eine Rekordbeschäftigung. Arbeitslose würden davon aber kaum aber profitieren.

Chemie-Manager Büchele wird neuer Linde-Chef

München (dpa) - Der Chemie-Manager Wolfgang Büchele wird neuer Chef beim Industriegase-Spezialisten Linde. Im Mai kommenden Jahres soll der 54-Jährige den Vorstandsvorsitz von Wolfgang Reitzle übernehmen, der mit dem Erreichen der Altersgrenze aus seinem Amt ausscheidet. Dies teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. "Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Wolfgang Büchele einen ausgewiesenen Branchenexperten und international erfahrenen Manager für Linde gewinnen konnten", erklärte Linde-Aufsichtsratschef Manfred Schneider. Büchele ist seit April 2012 Chef des finnischen Chemieunternehmens Kemira.

Tarifgehälter steigen in vielen Branchen

Wiesbaden (dpa) - Tarifbeschäftigte können sich auch in diesem Jahr über Abschlüsse meist oberhalb der Inflationsrate freuen. Laut einer Zwischenauswertung des Statistischen Bundesamtes vom Freitag wurden in vielen Branchen Erhöhungen von 3 Prozent und mehr vereinbart. Zudem traten Tarifstufen in Kraft, die bei länger laufenden Abschlüssen bereits im Vorjahr oder sogar schon 2011 vereinbart worden waren. Auch für 2014 sind bereits weitere Tariferhöhungen vereinbart, etwa in der Metall- und Elektroindustrie oder im öffentlichen Dienst der Länder.

Deutsche Aktien ohne einheitliche Richtung

Frankfurt/Main (dpa) - Auch am Freitag haben die deutschen Standardwerte keine einheitliche Richtung gefunden. Der Dax verlor bis zum Nachmittag 0,16 Prozent auf 8650 Punkte, während der MDax 0,17 Prozent auf 15068 Punkte gewann. Der Dax steht mit einem Wochenminus von zuletzt 0,30 Prozent nahe seinem Niveau vom vergangenen Freitag. Kaufinteresse von US-Anlegern verhindert einem Händler zufolge bisher eine stärkere Korrektur. Der Euro stieg etwas. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3537 (1,3499) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7387 (0,7408) Euro.