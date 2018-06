Gaza (AFP) - (AFP) Zum Jahrestag des Beginns der zweiten Intifada sind in den Palästinensergebieten tausende Menschen auf die Straße gegangen. Allein im Flüchtlingslager Nusseirat im Gazastreifen folgten mehrere tausend Palästinenser dem Aufruf der regierenden Hamas, des Beginns des Aufstands am 28. September 2000 zu gedenken. Bei einer weitere Demonstration nahe des Grenzzauns zu Israel wurden fünf Menschen verletzt, als die israelische Armee Tränengas einsetzte, um die Menge am weiteren Vorrücken zu hindern. Auch im Westjordanland und in Ostjerusalem gab es Proteste.

