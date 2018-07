Paris (dpa) - Bei einer Explosion in einem Gebäude in Paris ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es bei Instandsetzungsarbeiten an einem Tank zu dem Unglück. Er war im Untergeschoss des Hauses im 10. Arrondissement untergebracht. Ein Mensch wurde zunächst noch vermisst, drei erlitten bei der Explosion Verletzungen.

