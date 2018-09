Berlin (dpa) - Der unterlegene SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat seinen Rückzug aus der ersten Reihe der Politik angekündigt. Er strebe kein Amt mehr in der Partei und in der Bundestagsfraktion an, sagte er am Abend auf dem Parteikonvent, wie die dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr. "Meine Karriere wird ein geordnetes Ende finden", habe Steinbrück gesagt.

