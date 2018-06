Würzburg (dpa) - Das Landgericht Würzburg hat einen katholischen Priester wegen sexuellen Kindesmissbrauchs zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Die Richter sprachen den 58-Jährigen schuldig, sich in neun Fällen am Sohn seiner Haushälterin vergangen zu haben. Der Ordensmann hatte die Taten im Prozess gestanden. Das Kind war bei den Übergriffen in den 90er Jahren sechs bis zehn Jahre alt. Missbrauchsvorwürfe gegen katholische Geistliche hatten in den vergangenen Jahren wiederholt für Aufsehen gesorgt und die katholische Kirche in eine schwere Krise gestürzt.

