New York (SID) - Einen tränenreichen Abschied feierte Baseball-Legende Mariano Rivera bei seinem letzten Auftritt im Yankee-Stadium. Der 43 Jahre alte Pitcher von MLB-Rekordmeister New York Yankees tritt nach 19 Jahren und fünf World-Series-Siegen mit den meisten Saves (652) in der Geschichte der MLB ab. Die 48.675 Zuschauer feierten den 13-maligen All-Star Rivera nach dessen Auftritt im achten Inning trotz der 0:4-Niederlage gegen Tampa Bay. Das Ticket für die Play-offs hatten die Yankees zum zweiten Mal in 19 Jahren bereits am Vortag verpasst.