New York (AFP) Der iranische Präsident Hassan Ruhani will sich in die Friedensbemühungen in Syrien einschalten. Sollte der Iran zu einer internationalen Friedenskonferenz eingeladen werden, werde er sich "aktiv" einbringen, sagte Ruhani am Freitag bei einer Pressekonferenz am Rande der UN-Generaldebatte in New York. "Wir glauben, dass es keine militärische, sondern eine politische Lösung geben muss." Der iranische Staatschef begrüßte, dass die syrische Führung sich zum Beitritt zur Chemiewaffenkonvention entschlossen habe.

