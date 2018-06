New York (dpa) - Im Atomstreit mit dem Iran sollen nach einem ersten Treffen auf Ministerebene schnell praktische Fortschritte gemacht werden. Die fünf Ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat und Deutschland verständigten sich in New York mit dem Iran darauf, die Gespräche über dessen umstrittenes Nuklearprogramm am 15. und 16. Oktober in Genf fortzusetzen. Bundesaußenminister Guido Westerwelle sprach von einem neuen "Fenster der Gelegenheiten", das sich bei der UN-Vollversammlung geöffnet habe. Nach jahrelangem Streit trafen sich beide Seiten in New York erstmals auf Außenminister-Ebene.

