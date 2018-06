Den Haag (AFP) Die Diskussionen über einen Plan zur Vernichtung syrischer Chemiewaffen bei der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) in Den Haag sind am späten Samstagabend zunächst zum Stillstand gekommen. Sie würden entweder nach Mitternacht oder im Laufe des Samstags fortgesetzt, teilte ein OPCW-Sprecher mit. Direkt im Anschluss an das Treffen sollte im UN-Sicherheitsrat über den Plan zur Vernichtung von Syriens Giftgasbeständen abgestimmt werden.

