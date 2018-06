New York (AFP) Der Termin für die Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über einen Resolutionsentwurf zum Syrien-Konflikt steht offiziell fest. Die 15 Mitglieder des Gremiums kommen wie erwartet am Freitagabend um 20.00 Uhr (Samstag 02.00 Uhr MESZ) zusammen, bestätigte die UNO. Vorher muss noch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) über den Text beraten. Der Exekutivrat der OVCW soll am Freitagabend um 22.00 Uhr in Den Haag zusammenkommen.

