Washington (AFP) Eifersüchtige Mitarbeiter des US-Geheimdiensts NSA haben wiederholt ihre Möglichkeiten genutzt, um die Telefon- und Internetkommunikation ihrer Geliebten auszuspionieren. Über die Jahre habe es zwölf Fälle eines missbräuchlichen Einsatzes der Überwachungsgeräte des Geheimdiensts gegeben, schrieb die NSA-Generalinspektion in einem Brief an Senator Charles Grassley, der am Freitag der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

