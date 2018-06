Washington (AFP) Im US-Senat werden schärfere Regeln für den Geheimdienst NSA vorbereitet, zugleich sollen dessen Befugnisse in speziellen Fällen aber auch ausgeweitet werden. "Unser Gesetzesvorhaben wird ausdrücklich die Sammlung von Inhalten von Telefongesprächen untersagen", sagte die demokratische Senatorin und Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, Dianne Feinstein, am Donnerstag in Washington. Zugleich unterstützte sie die Ausspähung von Terrorverdächtigen, die in die USA kommen.

