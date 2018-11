Berlin (AFP) - (AFP) Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat zügige Koalitionsverhandlungen gefordert. "Wir sollten die Regierungsbildung auf jeden Fall zügig in diesem Jahr abschließen. Da bleiben unter dem Strich etwa acht Wochen zum Verhandeln", sagte er der "Bild am Sonntag". Seehofer warnte, Deutschland mache sich "in der ganzen Welt lächerlich", wenn dies nicht gelinge - denn die Bundesrepublik habe "eine Führungsaufgabe in Europa, beim Euro und damit global".

