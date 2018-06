Berlin (dpa) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag

fordert, das Erneuerbare-Energien-Gesetzes zu ändern. DIHK-Präsident Eric Schweitzer sprach sich in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" für einen Stopp jeglicher Solarstrom-Förderung aus. Schon begonnene Windpark-Bauten auf See sollten noch fertiggestellt, neue nicht mehr geplant werden. Für Strom aus Windparks an Land solle nur noch der Börsen-Strompreis gezahlt werden, erweitert um einen kleinen, zeitlich befristeten und degressiv gestalteten Zuschlag.

