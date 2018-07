Islamabad (dpa) - Wenige Tage nach einem verheerenden Erdbeben ist Pakistan erneut von einem mächtigen Erdstoß heimgesucht worden. Am Morgen erschütterte ein Beben der Stärke 6,8 den Südwesten des Landes. Das Epizentrum lag im Bezirk Awaran in der Provinz Baluchistan. Ob es Opfer gab, war zunächst unklar. Erst am Dienstag hatte ein Beben der Stärke 7,7 die Provinz erschüttert; das Epizentrum lag ebenfalls in Arawan. Mehr als 500 Menschen waren ums Leben gekommen.

