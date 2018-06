Düsseldorf (SID) - Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf hat es erneut verpasst, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte der 2. Fußball-Bundesliga herzustellen. Die Rheinländer kamen am neunten Spieltag nicht über ein 0:0 gegen den FSV Frankfurt hinaus, blieben im vierten Spiel in Folge ohne Sieg und sind nur 14. Die Gäste aus Hessen verbesserten sich durch den Punktgewinn auf Rang 6.

Die beste Chance in einer ansonsten ereignisarmen ersten Halbzeit hatte vor 30.254 Zuschauern Fortuna-Regisseur Lewan Kenia, der nach 15 Minuten nur den Pfosten traf. Ansonsten taten sich die Düsseldorfer gegen defensiv gut organisierte Frankfurter erneut schwer und kamen kaum zu Gelegenheiten.

Nach dem Seitenwechsel schnürten die Düsseldorfer den Gegner zwar phasenweise in dessen Hälfte ein, viele Fehlpässe und Ungenauigkeiten verhinderten aber wirklich gefährliche Aktionen. Auf der Gegenseite vergab Matthew Leckie in der 76. Minute den möglichen Sieg für Frankfurt, der Schuss des Stürmer strich um Zentimeter am Düsseldorfer Tor vorbei. In der 88. Minute wurde den Rheinländern zudem ein fälliger Handelfmeter verweigert, Manuel Konrad war der Ball im Strafraum an die Hand gesprungen.

Beste Spieler der Gastgeber waren Ioannis Gianniotas und Oliver Fink, Björn Schlicke und Leckie überzeugten bei Frankfurt.